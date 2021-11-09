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США стежить за пересуваннями військ РФ біля кордону України – Пентагон

Валентина Летяк редактор стрічки
Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Пентагон пильно стежить за тим, що відбувається на кордоні України з Росією, оскільки це викликає занепокоєння.

Про це заявив на брифінгу речник Пентагону Джон Кірбі, відповідаючи на запитання про те, як оборонне відомство США оцінює інформацію про 90 тис. російських військових на кордоні РФ та України.

– Ми продовжуємо спостерігати за пересуваннями російських військових у західних районах РФ та навколо України. Ми продовжуємо закликати Росію пояснити свої наміри, що вони насправді там роблять, – наголосив Кірбі.

За його словами, Пентагон також закликає Росію дотримуватися Мінських домовленостей та поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

2 листопада розвідка Міноборони повідомила, що Російська Федерація стягнула до кордонів України та зосередила на тимчасово окупованих територіях війська загальною чисельністю близько 90 тисяч.

Зокрема, біля українських кордонів перебувають окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил ЗС РФ, в ОРДЛО Росія розгорнула два армійські корпуси окупаційних військ.

Джерело: defense.gov

Фото: Getty Images

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