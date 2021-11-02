Російська Федерація стягнула до кордонів України та на тимчасово окупованих територіях угрупування військ. Їхня чисельність становить близько 90 тис. людей.

Про це поінформувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За даними Міноборони, до складу російської армії входять війська 8-ї, 20-ї армій Південного та Західного військових округів, сили та засоби Чорноморського флоту РФ.

Водночас біля українських кордонів перебувають окремі з’єднання та частини 4-ї, 6-ї армій військово-повітряних сил та протиповітряної оборони повітряно-космічних сил збройних сил Росії.

У Міноборони зазначили, що в ОРДЛО Росія розгорнула два армійські корпуси окупаційних військ. Нещодавно біля українських кордонів Збройні сили РФ провели серію широкомасштабних командно-штабних навчань.

– Після завершення навчань оперативної та бойової підготовки частини та підрозділи 41-ї армії залишились у європейській частині Росії, зокрема, у районі населеного пункту Єльня у Смоленській області, на відстані близько 260 км від державного кордону з Україною, – йдеться у повідомленні відомства.

У них взяли участь війська Південного та Західного військових округів, окремі частини та підрозділи 41-ї армії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ збройних сил РФ.

Міноборони наголосило, що Росія періодично накопичує військові підрозділи, щоб посилити напругу та політичний тиск на сусідні країни.

Україна готова до провокацій РФ

Командувач Об’єднаних сил Олександр Павлюк заявив, що Україна готова до можливої ескалації та бойових дій з боку Російської Федерації.

За його словами, Україна має професійних військових, стабілізаційну та оборонну операцію, за можливості армія може провести контрнаступальну операцію.