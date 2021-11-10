Для Путіна конфлікт на кордоні Білорусі – інструмент тиску на ЄС – МВС Польщі

Росія отримала інструмент шантажу і впливу на Європу, який застосовується не руками Кремля. Таку думку висловив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський на засіданні Сейму, присвяченому ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Він не сумнівається у тому, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко узгоджує свої дії з Володимиром Путіним, у якого свої цілі у цій грі.

– Без сумніву, це – дестабілізація ситуації в ЄС, а точніше, спроба постійної дестабілізації у Центрально-Східній Європі, – вважає Камінський.

Щодо самого Лукашенка, то його мета – помститися Польщі й Литві за підтримку білоруського народу після фальсифікації президентських виборів, а також домогтися, щоб його визнали у ЄС легітимно обраним президентом, додав польський міністр.

– Постійним тиском на ЄС він хоче визнання своєї влади і скасування санкцій, – сказав глава МВС Польщі.

Він повідомив, що кожного тижня до Білорусі прибуває 40 літаків з мігрантами, а це 2 тис. осіб, які потім прямують до кордону з Польщею.

За його даними, нині біля польського кордону перебуває 2-4 тис. мігрантів, тому він допускає чергові спроби з боку нелегалів прорватися через польський кордон.

Міграційна криза на білорусько-польському кордоні триває із серпня, вона загострилася 8 листопада, коли кілька сотень мігрантів з Близького Сходу в супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися його прорвати.

Через напружену ситуацію війська територіальної оборони Польщі перевели в підвищену готовність та стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.