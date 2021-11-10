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Запитів про військову підтримку не надходило – Пентагон про ситуацію на кордоні з Польщею

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Запитів про військову підтримку не надходило – Пентагон про ситуацію на кордоні з Польщею

Міноборони США не отримувало запитів із проханням про військову підтримку через ситуацію з мігрантами на кордоні з Польщею.

Про це під час брифінгу повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– Ми маємо зосередитися на відданості нашим союзникам і партнерам. Ми не хочемо загострень будь-яких ситуацій на європейському континенті, – сказав речник Міноборони.

Водночас Джон Кірбі наголошує, що Пентагон поділяє позицію Держдепартаменту та засуджує те, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка експлуатує вразливих людей для досягнення політичної мети.

– Ми засуджуємо бездушне та нелюдське сприяння режиму нелегальним міграційним потокам та поділяємо заклик наших колег з Державного департаменту негайно припинити ці неприйнятні дії, – наголошує речник.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні ускладнилася 8 листопада. Кілька сотень мігрантів, очевидно, що з Близького Сходу, у супроводі білоруських силовиків рушили до кордону з Польщею та намагалися його прорвати, кидаючи каміння та гілки.

Очевидці навіть повідомляли про постріли з боку Білорусі, тоді як Держприкордонкомітет останньої заявляв про стрільбу з польського боку.

Через напружену ситуацію війська територіальної оборони Польщі перевели в підвищену готовність та стягнули до кордону понад 12 тис. солдатів.

Заступник очільника МЗС Польщі Пьотр Вавжик заявив, що таким чином самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домагається ескалації.

Прикордонний комітет Білорусі повідомив, що іноземці хочуть потрапити до ЄС, щоб отримати там захист, а Республіку Білорусь не розглядають як місце перебування.

Джерело: U.S Department of Defense

Фото: Марко Мікхельсон

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