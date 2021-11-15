Готові реагувати: у НАТО прокоментували дії Росії біля українського кордону

У Північноатлантичному Альянсі відреагували на інформацію щодо дій Російської Федерації біля українського кордону. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання під час інтерв’ю, запевнив, що Альянс уважно стежить за ситуацією.

Крім того, Столтенберг заявив, що НАТО готові реагувати у разі зміни ситуації на українсько-російському кордоні.

– Ми уважно спостерігаємо за незвичними пересуваннями російських військ на кордоні з Україною, – сказав генсек.

Нещодавно американські видання писали про нарощування російських військ поблизу України. Журналісти заявили про підозрілу передислокацію та надмірну концентрацію.

Водночас у Міністерстві оборони України таку інформацію спростували. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що розвідка не зафіксувала нетипового переміщення військ.

Згодом на інформацію нарощування військ відреагували в Офісі президента. Прес-секретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров повідомив, що підтвердження даних про це немає.

Начальник Генштабу Збройних сил України Сергій Шаптала запевнив, що ситуація контрольована, а переміщення військових РФ пов’язане з завершенням навчань.

Іноземні колеги висловили занепокоєння щодо ситуації, зокрема державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що США не хочуть повторення в Україні сценарію 2014 року.

У Франції пригрозили РФ серйозними наслідками у разі будь-якої шкоди територіальній цілісності України.

Джерело: Axios