Росія стягує війська до кордонів з Україною – що відомо

Протягом останніх днів у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія стягує свої війська біля кордонів України. Видання пишуть про підозрілу передислокацію та їхню надмірну концентрацію.

Міністерство інформації підтвердило цю інформацію, зазначивши, що додаткове переміщення підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до кордону з Україною зафіксувала розвідка.

Декілька впливових світових видань, серед яких The Washington Post, Politico та Foreign Policy, написали про нарощування військ Російської Федерації біля українських кордонів. Вони посилаються на відеозаписи, які можуть показувати передислокацію військової техніки (зокрема, танків та ракет).

Схожа ситуація сталася навесні 2021 року, коли у соціальних мережах почали з’являтися відповідні відеоролики.

Наприкінці квітня, після декількох тижнів напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав низці підрозділів у цих місцевостях повернутися на свої бази.

Наразі історія може повторитися – користувачі публікують відео, які, ймовірно, зафіксували підозріле переміщення військ.

A video, said to be filmed on October 27 in the Bryansk Oblast, of Iskander tactical missile systems on the move (presumably 442th Missile Brigade from Kursk). pic.twitter.com/W4RXkH1XCo

Найімовірніше, йдеться про концентрацію оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер біля південних кордонів України, колону танків Т-80У та передислокацію ешелону з БТР-80, військовими вантажівками та медичними автомобілями.

It appears that Voronezh Maslovka railway station is again packed with the Russian military equipment, just like in April.

Comms vehicles, 2S19 Msta-S SPGs on wagons, BMPs, MT-LB armored vehicles and more. pic.twitter.com/pOZhSaNRF4

— Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021