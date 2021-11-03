Росія стягує війська до кордонів з Україною – що відомо

Протягом останніх днів у ЗМІ з’явилася інформація, що Росія стягує свої війська біля кордонів України. Видання пишуть про підозрілу передислокацію та їхню надмірну концентрацію.

Міністерство інформації підтвердило цю інформацію, зазначивши, що додаткове переміщення підрозділів РФ, озброєння та військової техніки до кордону з Україною зафіксувала розвідка.

Що відомо про стягування російських військ

Декілька впливових світових видань, серед яких The Washington Post, Politico та Foreign Policy, написали про нарощування військ Російської Федерації біля українських кордонів. Вони посилаються на відеозаписи, які можуть показувати передислокацію військової техніки (зокрема, танків та ракет).

Схожа ситуація сталася навесні 2021 року, коли у соціальних мережах почали з’являтися відповідні відеоролики.

Наприкінці квітня, після декількох тижнів напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною, міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав низці підрозділів у цих місцевостях повернутися на свої бази.

Наразі історія може повторитися – користувачі публікують відео, які, ймовірно, зафіксували підозріле переміщення військ.

A video, said to be filmed on October 27 in the Bryansk Oblast, of Iskander tactical missile systems on the move (presumably 442th Missile Brigade from Kursk). pic.twitter.com/W4RXkH1XCo — Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021

Найімовірніше, йдеться про концентрацію оперативно-тактичних ракетних комплексів Іскандер біля південних кордонів України, колону танків Т-80У та передислокацію ешелону з БТР-80, військовими вантажівками та медичними автомобілями.

It appears that Voronezh Maslovka railway station is again packed with the Russian military equipment, just like in April. Comms vehicles, 2S19 Msta-S SPGs on wagons, BMPs, MT-LB armored vehicles and more. pic.twitter.com/pOZhSaNRF4 — Status-6 (@Archer83Able) October 28, 2021

За даними ЗМІ, Росія стягує війська та бойові машини піхоти, бронетранспортери, самохідні гаубиці Мста-С 2С19 та іншу техніку біля східних областей України.

Що пишуть іноземні ЗМІ

Відновлення нарощування російських військ біля кордону з Україною викликало занепокоєння у деяких офіційних осіб у Сполучених Штатах Америки та Європі, пише The Washington Post.

Видання стверджує, що офіційні особи (починаючи з президента Російської Федерації Володимира Путіна та завершуючи представниками уряду) останніми роками посилили свою риторику, критикуючи зв’язки Києва із Заходом. Росія також ставила під сумнів суверенітет України.

Путін зазначав, що будь-яке розширення військової інфраструктури НАТО на території України може стати червоною межею для Москви.

РФ призупинила свою місію в НАТО у Брюсселі 18 жовтня після того, як Північноатлантичний альянс вислав вісім членів російської місії за звинуваченням у шпигунстві.

Позиція розвідки та Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що командування Збройних сил РФ продовжує утримувати на передових позиціях значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності.

За даними Міноборони, Росія збільшила кількість розвідувальних постів спостереження та посилила угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення на окремих напрямках.

Водночас переміщення артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюють переважно після настання темряви.

Генерал-лейтенант Збройних сил України Олександр Павлюк заявив, що Україна готова до ескалації та нового витка бойових дій з боку Росії. За його словами, наші війська готові до провокацій, хоча й запевнив, що українська держава дотримується перемир’я, досягнутого урядами України та РФ.