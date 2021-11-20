США планують запровадити жорсткий пакет санкцій у випадку вторгнення РФ до України

Сполучені Штати Америки планують запровадити каскад санкцій у випадку вторгнення Російської Федерації до України.

Відповідну поправку до закону про державну оборону США зробив голова Сенату з міжнародних відносин, представник Демократичної партії Боб Менендес.

Зокрема, передбачаються обмежувальні заходи щодо високопосадовців, великих фінансових інститутів, операцій із суверенним боргом, а також газопроводу Північний потік-2.

Під санкції, наприклад, потраплять держбанки, підприємства з видобутку чи транспортування нафти, газу й інших корисних копалин, а також компанії та посадових осіб, що беруть участь у реалізації проекту Північний потік-2, або сприяють його введенню в експлуатацію.

Крім того, згідно з поправкою до документа, Україні також буде надано додаткову військову допомогу для відбиття агресії.

На думку Менендеса, відповідні заходи стануть чітким сигналом президенту РФ Володимиру Путіну на тлі стягування додаткових військ до кордонів України.

Джерело: Axios