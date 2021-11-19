Україна постійно оцінює ризик вторгнення військ РФ: Резніков на зустрічі з Остіном
Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з головою Пентагону Ллойдом Остіном у межах свого першого закордонного візиту у цій якості.
З ним очільник українського оборонного відомства вирушив до Сполучених Штатів Америки.
– Ми цінуємо, що американські партнери звернули увагу на чергові військові маневри Росії. Ми постійно оцінюємо потенційну небезпеку та хочемо обговорити можливу відповідь, – заявив Резніков.
Крім того, міністри обговорили подальшу двосторонню співпрацю для протидії російській агресії.
Очільник Міноборони наголосив, що українці усвідомлюють можливість того, що РФ здатна будь-якої миті піти на ескалацію конфлікту, але незважаючи на це готові захищати свою країну та майбутнє українських дітей.
В свою чергу Остін запевнив Резнікова у непохитній підтримці Києва з боку Вашингтону.