У Польщі поліцейські поранили 48-річного українця

У Польщі поліцейські підстрелили українця – йому поранили ногу, а потім надали допомогу та відвезли до лікарні. Інцидент трапився 22 листопада у населеному пункті Пасічник, що у Нижньосілезькому воєводстві.

У поліцію надійшло звернення про те, що невідомі чоловіки перебували на приватній території, крім того, вони були озброєні ножем.

Під’їжджаючи до вказаного місця правоохоронці помітили, як тротуаром йшов чоловік. Коли він побачив поліцію, то почав махати ножем.

Поліцейські вжили заходи і наказали чоловіку кинути ніж, але він не реагував і поводив себе агресивно. Як стверджують у поліції, українець махав ножем у їхній бік і навіть поранив одного з копів в руку.

Для відбиття нападу на життя та здоров’я поліцейські використали зброю і вистрілили у громадянина. Порушником виявився 48-річний українець. У його крові було понад два проміле алкоголю.

Нещодавно у Польщі затримали українця та двох німців за нелегальне перевезення мігрантів. Громадянина України зупинили у населеному пункті Боратинець Лацьки.

Він розповів поліції, що перевозив чотирьох іноземців. В українця є посвідка на проживання у Польщі.

Джерело: поліція Польщі