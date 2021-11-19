У Польщі за перевезення мігрантів затримали трьох осіб – серед них українець

У четвер, 18 листопада, у Польщі поліція затримала трьох осіб за нелегальне перевезення мігрантів. Серед затриманих – один українець і двоє громадян Німеччини.

Під час перевірки автомобіля Volkswagen у селі Мілейчице у Сем’ятиченському повіті Підляського воєводства, правоохоронці виявили нелегальних мігрантів у середині.

Речник поліції Підляшшя Томаш Круп повідомив, що автомобіль був на німецьких номерах, за кермом був німець, а всередині – двоє громадян Іраку, один у багажнику, а другий сховався під одягом.

Другий затриманий німець перевозив п’ятьох сирійців на автомобілі Opel. Його затримали на дорозі між містами Гределе та Козеле.

Громадянин України був затриманий у населеному пункті Боратинець Лацьки. Він повідомив правоохоронцям, що перевозив чотирьох нелегальних мігрантів. В українця є посвідка на проживання у Польщі.

З початку міграційної кризи польська поліція на кордоні з Білоруссю затримала 238 осіб, які сприяли незаконному переправленню нелегалів через кордон.