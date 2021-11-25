Будь-яка подальша агресія Росії проти України матиме високу ціну – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка днями залишить посаду, прокоментувала інформацію про нарощування російських військ біля українського кордону.

Меркель заявила, що Європейський Союз має бути готовий запровадити нові санкції проти Росії, якщо ситуація на Донбасі або на українському кордоні погіршиться. Попри це, “двері до діалогу завжди мають бути відчиненими”.

– Будь-яка подальша агресія проти суверенітету України матиме високу ціну, – сказала Меркель під час прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким.

Також Ангела Меркель наголосила, що санкції необхідно посилити у разі загострення ситуації на білорусько-польському кордоні.

Нещодавно дії Росії біля українського кордону прокоментували у Північноатлантичному Альянсі. Генеральний секретар Єнс Столтенберг запевнив, що НАТО уважно стежать за ситуацією та готові реагувати.

Днями міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан застеріг Росію від вторгнення до України. Він наголосив, будь-яке порушення українських кордонів призведе до серйозних наслідків.