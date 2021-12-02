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Автор оригінального методу живопису: Google присвятив дудл Жоржу Серу

Валентина Летяк редакторка стрічки
Google посвятил дудл Жоржу Серу

Google присвятив інтерактивний дудл Жоржу Серу – французькому художнику-імпресіоністу, засновнику неоімпресіонізму, а також творцю оригінального методу живопису – дивізіонізм чи пуантилізм. Він народився 2 грудня 216 років тому.

Тисячі різнокольорових шматочків мозаїки перетворюються на один із щедеврів Жоржа Сера – Неділя на острові Гранд-Жатт. Над цією картиною жудожник працював майже два роки (1884-1886). Робота є яскравим прикладом пуантилізму.

 

Пуантилізм – це стилістичний напрям живопису, в основі якого манера писати роздільними мазками правильної, точкової чи прямокутної форми. Характеризується відмовою від змішування фарб для оптичного ефекту

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