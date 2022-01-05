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У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

Ввечері 5 січня аеропорт Алмати захопили протестувальники, почалася евакуація його співробітників.

Про це з посиланням на очевидців повідомили місцеві ЗМІ. Серед них був і відомий у Казахстані блогер Алішер Єлікбаєв.

– Увесь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація відбувалася в ручному режимі, – повідомив він.

Однак згодом служба безпеки аеропорту підтвердила інформацію про те, що аеропорт Алмати захоплено, і всі рейси, заплановані на 5 січня, скасовані.

Станом на 17.00 всередині будівлі аеропорту перебувають близько 45 протестувальників. Окрім співробітників, було евакуйовано і пасажирів, що планували покинути Алмати.

За даними прес-служби аеропорту, військові також покинули аеропорт. Евакуація відбувалася самостійно, постраждалих немає.

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Джерело: ORDA Kazakhstan

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