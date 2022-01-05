У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

Ввечері 5 січня аеропорт Алмати захопили протестувальники, почалася евакуація його співробітників.
Про це з посиланням на очевидців повідомили місцеві ЗМІ. Серед них був і відомий у Казахстані блогер Алішер Єлікбаєв.
– Увесь день пасажирам говорили, що армія захищає аеропорт, літаки літають у штатному режимі, а реєстрація відбувалася в ручному режимі, – повідомив він.
Однак згодом служба безпеки аеропорту підтвердила інформацію про те, що аеропорт Алмати захоплено, і всі рейси, заплановані на 5 січня, скасовані.
Станом на 17.00 всередині будівлі аеропорту перебувають близько 45 протестувальників. Окрім співробітників, було евакуйовано і пасажирів, що планували покинути Алмати.
За даними прес-служби аеропорту, військові також покинули аеропорт. Евакуація відбувалася самостійно, постраждалих немає.
Джерело: ORDA Kazakhstan