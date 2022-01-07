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Білий дім готує новий пакет воєнної допомоги Україні – ЗМІ

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Білий дім

Адміністрація президента США готує новий пакет військової допомоги, який буде відправлено до України. Окрім цього, у Білому домі готові обговорити скорочення навчань у Східній Європі.

У рамках військової допомоги Україні США разом із країнами-членами НАТО планують направити зенітно-ракетних комплексів Stinger. Даний вид зброї призначений для захисту від ворожих дронів та гелікоптерів.

Що саме увійде до нового пакету військової допомоги Україні від США, джерело телеканалу NBC News не повідомило.

Зазначається, що Штати налаштовані на те, щоб домогтися зменшення присутності як російських, так і американських військ у східноєвропейському регіоні.

– Переговори можуть потенційно стосуватися масштабів військових навчань, що проводяться обома країнами, кількості американських військ, дислокованих у країнах Балтії та Польщі, завчасного повідомлення про пересування сил і російських ракет Іскандер, здатних нести ядерну зброю, на російській території Калінінграда між Польщею та Литвою, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, адміністрація Джо Байдена планує скласти “список варіантів змін у розстановці сил у Європі”. За попередньою інформацією, саме ці варіанти обговорюватимуться із представниками РФ.

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Фото: Getty Images

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