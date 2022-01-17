Німеччина робитиме все для гарантії безпеки України та Європи – Бербок

Уряд Німеччини має намір зробити все, щоб гарантувати безпеку України та Європи. На думку очільниці Міністерства закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, необхідні різні формати роботи для надання гарантії.

Про це вона заявила на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві 17 січня.

– Як міністр закордонних справ я працюю майже кожен день або навіть щоночі, щоб відбувалися зустрічі. Потрібні різні формати, щоб гарантувати безпеку, – переконана вона.

Бербок наголосила, що Україна та Росія мають сісти за один стіл, щоб вирішити складну ситуацію задля деескалації на державних кордонах.

– Як федеральний уряд ми робитимемо все, щоб повернутися до столу. Це дуже важко, – зазначила вона.

Міністр закордонних справ наголосила, що Німеччина не говорить про Україну без неї. Крім того, уряд погоджує кроки у НАТО та з Україною.

На думку Бербок, хоча позиція Росії відрізняється від Заходу, однак жодна країна не має права говорити, в якому напрямку має розвиватися будь-яка держава.