Рада безпеки ООН підтримала проведення засідання щодо Україні

Більшість країн-учасниць Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй підтримала ідею проведення спеціального засідання щодо ситуації в Україні.

Із 15 членів схвалення дали 10 за підсумками голосування, яке відбулося у понеділок, 31 січня.

Мінімальним для проведення засідання є 9 голосів. Таким чином, було перетнуто необхідний поріг.

Під час голосування представник РФ Василь Небензя заявив, що російські військові перебувають у місцях дислокації, а не на українському кордоні.

Під час зустрічі буде порушено питання щодо можливого вторгнення Росії в Україну та стягування російською стороною військової техніки до кордону.

Ініціатором засідання були Сполучені Штати Америки.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд запевняла, що надзвичайно важливим питанням для міжнародного миру та безпеки є загрозлива поведінка РФ.

За її словами, Рада безпеки є вирішальним місцем для дипломатії щодо цього питання. Також на порядку денному знаходяться основні зобов’язання та принципи міжнародного порядку у разі вторгнення.

Постпред США при ООН також додала, що РФ направила до Білорусі п’ять тис. військових, балістичні ракети, спецпідрозділи та сили ППО.

Нагадаємо, Томас-Грінфілд заявила, що Росія не зможе заблокувати проведення засідання Ради безпеки, але намагатиметься це зробити.

За її словами, члени Ради Безпеки не відволікатимуться на пропаганду.

Постпред США в ООН уточнила, що Україна надсилала лист із закликом до скликання засідання.