Це не вправи у вакуумі – США про російсько-білоруські навчання

Сполучені Штати вважають, що старт російсько-білоруських навчань більше схожий на ескалаційні, ніж деескалаційні дії.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі.

Разом із тим, вона не передбачала б, що навчання є певним прикриттям до вторгнення в Україну.

– Це відбувається на кордоні України, отже, безумовно, це стосується нас. Але я б не робила передбачень з огляду на вторгнення, – сказала Джен Псакі.

Тим часом речник Міноборони США Джон Кірбі стурбований присутністю на навчаннях начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.

Однак додає, що це не рідкість, коли начальники оборони спостерігають за навчаннями.

– Я думаю, що варто дивитися на це в контексті того, що відбувається. Звичайно, що ми не розцінюємо навчання як “вправи у вакуумі”, – сказав Джон Кірбі.

Військове нарощування на кордоні з Україною, каже прессекретар Пентангону, дестабілізує.

– НАТО не є загрозою російському суверенітету, Україна теж не є загрозою. Причин для такого нарощування бути не повинно, – наголосив він.

Навчання з РФ у Білорусі триватимуть із 10 до 20 лютого.

У Мінобороні Росії поставили за мету “відпрацювати завдання з припинення та відбиття зовнішньої агресії під час оборонної операції, протидії тероризму та захисту інтересів “Союзної держави”.

Джерело: White House, U.S. Department of Defense

Фото: Міноборони РФ