НАТО не переглядало Бухарестське рішення щодо перспектив членства України

НАТО не переглядає рішення Бухарестського саміту щодо перспектив членства України в організації. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Він наголосив, що перспектива України щодо членства в НАТО залишається чинною попри загрозу повномасштабного нападу з боку РФ.

— Бухарестське рішення залишається чинним. НАТО впевнене, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими, – сказав він у вівторок у Брюсселі.

Столтенберг констатував, що розширення НАТО “було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття”.

— Це рішення залишається чинним, – наголосив генсек Альянсу.

Під час брифінгу Столтенберг також відреагував на заяву Міноборони РФ щодо відведення російських військ від кордонів України. Зокрема, генсек НАТО заявив, що чекає на відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь.

Він уточнив, що Альянс ставиться з “обережним оптимізмом” до сигналів з боку Росії щодо готовності до переговорів щодо ситуації навколо України.