Північноатлантичний альянс відреагував на заяву Міноборони РФ щодо відведення російських військ від кордонів України. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чекає на відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь.
Він уточнив, що Альянс ставиться з “обережним оптимізмом” до сигналів з боку Росії щодо готовності до переговорів щодо ситуації навколо України.
– Сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися, дають підстави для обережного оптимізму, – сказав Столтенберг.
При цьому він уточнив, що даних, які вказували б на деескалацію з боку РФ на місцях, поки що немає.
– Ми продовжимо стежити за ситуацією, – уточнив генеральний секретар.
За словами Єнса Столтенберга, НАТО спостерігало низку випадків, коли сили Росії йшли з позицій біля України, проте залишали там військове спорядження.
Завдяки цьому війська дуже швидко можуть повернутися на позиції, а це означає, що справжньої деескалації не було.
– Переміщення військ не означає справжню деескалацію, – зазначив генсек НАТО.
Він закликав Росію до суттєвого відведення сил, включаючи важку військову техніку.