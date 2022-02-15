Північноатлантичний альянс відреагував на заяву Міноборони РФ щодо відведення російських військ від кордонів України. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чекає на відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь.

Він уточнив, що Альянс ставиться з “обережним оптимізмом” до сигналів з боку Росії щодо готовності до переговорів щодо ситуації навколо України.

– Сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися, дають підстави для обережного оптимізму, – сказав Столтенберг.

При цьому він уточнив, що даних, які вказували б на деескалацію з боку РФ на місцях, поки що немає.

– Ми продовжимо стежити за ситуацією, – уточнив генеральний секретар.

За словами Єнса Столтенберга, НАТО спостерігало низку випадків, коли сили Росії йшли з позицій біля України, проте залишали там військове спорядження.

Завдяки цьому війська дуже швидко можуть повернутися на позиції, а це означає, що справжньої деескалації не було.

– Переміщення військ не означає справжню деескалацію, – зазначив генсек НАТО.

Він закликав Росію до суттєвого відведення сил, включаючи важку військову техніку.