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НАТО чекає відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь РФ від кордонів України

Анастасія Гевко редакторка стрічки
єнс столтенберг

Північноатлантичний альянс відреагував на заяву Міноборони РФ щодо відведення російських військ від кордонів України. Зокрема, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чекає на відведення не лише особового складу, а й важких озброєнь.

Він уточнив, що Альянс ставиться з “обережним оптимізмом” до сигналів з боку Росії щодо готовності до переговорів щодо ситуації навколо України.

– Сигнали з боку Москви про те, що дипломатичні зусилля мають продовжуватися, дають підстави для обережного оптимізму, – сказав Столтенберг.

При цьому він уточнив, що даних, які вказували б на деескалацію з боку РФ на місцях, поки що немає.

– Ми продовжимо стежити за ситуацією, – уточнив генеральний секретар.

За словами Єнса Столтенберга, НАТО спостерігало низку випадків, коли сили Росії йшли з позицій біля України, проте залишали там військове спорядження.

Завдяки цьому війська дуже швидко можуть повернутися на позиції, а це означає, що справжньої деескалації не було.

– Переміщення військ не означає справжню деескалацію, – зазначив генсек НАТО.

Він закликав Росію до суттєвого відведення сил, включаючи важку військову техніку.

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Фото: Depositphotos

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