Що таке НАТО і чи захистить Україну

Організація Північноатлантичного договору, або НАТО, давно стала гарантом безпеки у Північноатлантичному регіоні і продовжує ним залишатися.

За понад 70 років існування Альянс не лише значно розширився, але й допомагає іншим країнам-партнерам піклуватися про свою безпеку та проводить спільні навчання. Отже, ось що потрібно знати про НАТО.

Що таке НАТО?

НАТО (Організація Північноатлантичного договору) – це міжнародна організація, військово-політичний союз, який створили для забезпечення колективної оборони країн Західної Європи та Північної Америки, збереження миру та безпеки у Північноатлантичному регіоні.

В основі Альянсу лежить Північноатлантичний договір, який підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року.

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НАТО прагне до мирного розв’язання суперечок, а також дотримується цінностей верховенства права, демократії та індивідуальної свободи.

Які країни входять до НАТО?

На момент заснування Альянсу до нього входили 12 країн. За понад 70 років існування кількість держав-членів НАТО зросла до 30.

Станом на 2022 рік до Альянсу входять:

Албанія;

Бельгія;

Велика Британія;

Греція;

Данія;

Ісландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Люксембург;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Північна Македонія;

Польща;

Португалія;

Сполучені Штати Америки;

Туреччина;

Угорщина;

Франція;

Чехія;

Литва;

Латвія;

Естонія;

Румунія;

Болгарія;

Словаччина;

Словенія;

Хорватія;

Чорногорія.

Хто може стати членом НАТО?

Альянс дотримується політики так званих “відкритих дверей”. Тобто будь-яка країна може приєднатися до НАТО, якщо досягне його стандартів (політичних, військових та економічних).

Окрім цього, вона має поділяти принципи Північноатлантичного договору.

З квітня 1999 року ще однією передумовою для вступу в НАТО є затвердження Програми дій щодо членства (ПДЧ). Там прописані заходи з підготовки держави до членства в Альянсі.

Кожна окрема країна може наповнювати ПДЧ змістом, який вважатиме важливим для реалізації у нинішніх обставинах.

Станом на сьогодні Україна не отримала ПДЧ для вступу в НАТО, але у червні 2021 року лідери Альянсу оголосили, що наша держава отримає членство через ПДЧ.

Чи має НАТО свою армію?

Альянс не має власних Збройних сил. Для вирішення питань військового характеру використовують армії країн-членів НАТО.

Як НАТО обороняється?

Оборона НАТО здійснюється на основі принципу колективної безпеки, що закріплений у статті 5 Північноатлантичного договору.

У ній прописано, що збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розцінюється як агресивні дії проти всіх його членів.

У такому випадку НАТО реалізуватиме своє право на захист та надасть постраждалим країнам-членам усю допомогу, яку вважатиме необхідною, зокрема військову.

Мета таких дій – відновлення та збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні.

Коли використовували п’яту статтю?

НАТО використав статтю 5 Північноатлантичного договору лише одного разу – після терактів 11 вересня 2001 року.

Операція розпочалася тільки після підтвердження того, що атаки відбувалися з-за кордону. 4 жовтня того ж року Альянс ухвалив пакет заходів, спрямованих на підтримку Сполучених Штатів у протистоянні іноземній загрозі.

Невдовзі після цього НАТО розпочав першу за своє існування операцію з боротьби із тероризмом. Вона тривала з середини жовтня 2001 року до середини травня 2002-го.

Як НАТО посилює присутність у Європі?

На тлі загострення ситуації навколо України Альянс почав задумуватися щодо зміцнення позицій на кордонах нашої держави.

Проте не варто очікувати, що у випадку посилення ескалації НАТО введе війська в Україну. Наша держава не є членом Альянсу, а тому він не зобов’язаний її захищати.

Водночас країни-члени НАТО посилюють військову присутність на східному фланзі, про що стало відомо 24 січня 2022 року.

Приведення військ у бойову готовність та посилення присутності супроводжуватиметься також діями окремих країн:

США – збільшення присутності на східному фланзі НАТО.

Франція – готовність відправити війська до Румунії.

Іспанія – відправлення кораблів, щоб посилити ВМС НАТО. Розглядається можливість перекинути винищувачі до Болгарії.

Нідерланди – переведуть наземні підрозділи та корабель до сил резерву реагування НАТО. Також відправлять два винищувачі F-35 до Болгарії у квітні.

Данія – щоб підтримати місію НАТО, в Литву відправить чотири винищувачі F-16 і фрегат у Балтійське море.

Офіційно про інші плани з посилення присутності на східному фланзі в Альянсі не повідомляли.