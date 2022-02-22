Байден підписав указ про санкції проти “ДНР” та “ЛНР”

Президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій проти терористичних утворень “ЛНР” та “ДНР”. Йдеться про заборону інвестицій, торгівлі та фінансування псевдореспублік.

За даними Білого дому, під санкції США потрапляють всі особи, які економічно співпрацюватимуть із “ДНР” та “ЛНР”.

– Російська Федерація визнала “ДНР” та “ЛНР” в Україні, що суперечить зобов’язанням РФ за Мінськими домовленостями та загрожує миру, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України, тому становить надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США, – йдеться у документі.

Згідно з указом, заборонені інвестиції, торгівля, імпорт та експорт будь-яких товарів, послуг або технологій від Америки до тимчасово окупованих територій, фінансування або будь-які гарантії від громадян США про забезпечення коштами псевдореспублік.

На території Америки планують заблокувати рахунки та майно осіб, які пов’язані з “ЛДНР” (список визначить Міністерство фінансів США).

Водночас людям, мають зв’язки з терористичними утвореннями “ЛНР” та “ДНР”, заборонений в’їзд до Сполучених Штатів Америки.