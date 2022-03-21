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Факти / Світ / Світові новини

ЄС виділить Україні додаткові €500 млн – Боррель

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Жозеп Боррель

Верховний представник Європейського союзу Жозеп Боррель анонсував додаткові €500 млн для України.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну економічно, фінансово, гуманітарною допомогою, підтримувати українські Збройні сили. Я радий повідомити, що ми досягли політичної згоди щодо додаткових 500 млн у рамках Європейського фонду мирних можливостей, – сказав він у Брюсселі на прес-конференції після закінчення засідання Європейської ради на рівні міністрів закордонних справ.

Боррель також повідомив, що в ЄС розцінюють те, що відбувається в Україні, як “масштабні військові злочини, скоєні російськими збройними силами проти українського народу”.

– Це не залишиться без відповіді. Тому ми вітаємо Комісію, встановлену Радою з прав людини ООН. Ми вітаємо розслідування цих злочинів прокурором Міжнародного кримінального суду, – зазначив він.

Верховний представник констатував, що міністри закликають Росію до виконання рішення Міжнародного суду ООН, згідно з яким вона має зупинити вторгнення в Україну.

Боррель також запевнив, що ЄС готові до подальших обмежувальних заходів, у координації з нашими партнерами для того, щоб продовжувати чинити тиск на Росію.

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Фото: Getty Images

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