США нададуть Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги — Білий дім

У Білому домі підтвердили плани щодо надання Україні $500 млн прямої бюджетної допомоги.

Про це стало відомо за результатами годинної телефонної розмови між Володимиром Зеленським та Джо Байденом 30 березня.

Лідер США запевнив українського президента у тому, що разом із партнерами продовжує пошуки додаткових можливостей для надання допомоги Україні як в оборонній, так і в гуманітарній сферах.

Американські санкції проти Російської Федерації за розв’язану в Україні війну посилюватимуться й надалі.

Повний текст релізу Білого дому США

Президент Байден говорив сьогодні з президентом України Зеленським про продовження роботи Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів з надання військової, економічної та гуманітарної допомоги Україні та покладання на Росію серйозних витрат за її жорстоку агресію проти України.

Лідери говорили про те, що Сполучені Штати працюють цілодобово, щоб виконати основні запити України щодо допомоги в галузі безпеки. Обговорювали критичну важливість цієї зброї для конфлікту, а також зусилля США з союзниками та партнерами, що продовжуються, з виявлення додаткових можливостей для надання допомоги. Українські військові захищають свою країну.

Крім того, президент Байден поінформував президента Зеленського про те, що Сполучені Штати мають намір надати уряду України $500 млн у вигляді прямої бюджетної допомоги. Він також згадав додаткові санкції та гуманітарну допомогу, оголошені минулого тижня. Президент Зеленський поінформував президента Байдена про статус переговорів України з Росією.