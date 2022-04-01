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Грузія приєднується до усіх санкції проти РФ – Зурабішвілі

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Грузія приєднується до усіх санкції проти РФ – Зурабішвілі

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Грузія приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на CNN.

– Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора, – сказала Зурабішвілі.

За словами президентки, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції на підтримку України.

Нагадуємо, що Грузія публічно заявила про підтримку санкцій проти Росії більше ніж через місяць від початку повномасштабної війни в Україні.

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Фото: Getty Images

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