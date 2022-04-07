Більшість депутатів Європарламенту проголосували за резолюцію щодо повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу.

Як ідеться на сайті ЄП, 7 квітня “за” відповідну резолюцію проголосували 513 європарламентарів, коли лише 22 віддали голос “проти” та ще 19 утрималися.

Євродепутати закликали до додаткових санкцій, включаючи “негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу”.

Парламент ЄС висловив обурення щодо повідомлень про звірства російських збройних сил і зажадав притягнути до відповідальності винних у військових злочинах.

– Це має супроводжуватися планом щодо забезпечення безпеки енергопостачання ЄС, а також стратегією скасування санкцій у разі, якщо Росія зробить кроки для відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів та повністю виведе свої війська з території України, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що резолюція має рекомендаційний характер.

– Існуючі санкції мають бути повністю та ефективно реалізовані в усьому ЄС та міжнародними союзниками ЄС у першочерговому порядку, – наполягають євродепутати.

Виключення Росії з G20 та інших організацій

Крім G20, члени Європарламенту закликали лідерів ЄС виключити Росію з багатосторонніх організацій, таких як КПЛ ООН, Інтерпол, Світова організація торгівлі, ЮНЕСКО та інші, “що стало б важливим знаком того, що міжнародне співтовариство не повернеться до звичних відносин з державою-агресором”.

Для більш ефективного впливу санкцій, Європейський парламент вимагає виключити російські банки із системи SWIFT, заборонити всім судам, пов’язаним з Росією, заходити до територіальних вод ЄС та швартуватися в портах ЄС, а також заборонити автомобільні вантажоперевезення з Росії та Білорусі.

Європарламентарі також вимагають заарештувати “всі активи, що належать російським чиновникам або олігархам, пов’язаним з режимом Путіна, їхнім довіреним особам та ставленикам Москви, а також активи в Білорусі, пов’язані з режимом Лукашенка”.

Вказуючи на участь Білорусі у війні проти України, резолюція вимагає, щоб санкції проти Білорусі були дзеркальними щодо санкцій, запроваджених проти Росії, щоб закрити будь-які лазівки, які дозволяють Володимиру Путіну використати допомогу Олександра Лукашенка для обходу санкцій.

Постачання озброєнь в Україну повинні бути збільшені

Європарламентарі посилаються на шокуючі звірства, “які, безперечно, є військовими злочинами”, скоєні російськими військами в Україні, зокрема у Бучі, та повну або майже повну руйнацію Маріуполя, Волновахи та інших міст та сіл.

Вони наголосили, що винні у військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності та закликали до створення спеціального трибуналу ООН зі злочинів в Україні.

Парламент Європи наголосив, що постачання зброї має бути продовжено та збільшено, щоб Україна могла ефективно захищатися.

Європарламентарі також підтримали подальшу оборонну допомогу, що надається українським Збройним силам індивідуально країнами-членами ЄС та колективно через Європейський фонд миру.

Зазначаючи, що близько 6,5 млн українських громадян стали внутрішньо переміщеними особами, а понад 4 млн залишили країну через війну, євродепутати закликали до створення безпечних гуманітарних коридорів для евакуації цивільних осіб, що рятуються від бомбардувань, та до зміцнення мереж гуманітарної допомоги ЄС з Україною.

Вони також засудили риторику Росії, яка натякає на те, що вона може вдатися до використання зброї масового ураження, і підкреслюють, що будь-яке таке застосування матиме найсерйозніші наслідки.

Джерело: Європейський парламент