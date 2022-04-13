Австралія надала Україні свої бронеавтомобілі Bushmaster, вони уже у Польщі

Польща прийняла першу партію бронеавтомобілів Bushmaster, які на допомогу Україні відправила Австралія.
13 квітня військово-транспортний літак Boeing C-17 з австралійською допомогою прибув на польський військовий аеродром Жешув.
Окрім 20 бронеавтомобілів Globemaster, Австралія надала й іншу допомогу – зокрема, це військове обладнання та спорядження.
– Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це, наші бронежилети, і ми також надсилатимемо нашу бронетехніку, наші Bushmasters, — зазначив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.
Зазначається, що для всіх Bushmaster знадобиться ще кілька таких вантажних рейсів. До України військова допомога з Австралії надійде найближчим часом.
Фото: Joint Operations Command