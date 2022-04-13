Польща прийняла першу партію бронеавтомобілів Bushmaster, які на допомогу Україні відправила Австралія.

13 квітня військово-транспортний літак Boeing C-17 з австралійською допомогою прибув на польський військовий аеродром Жешув.

Австралія надала Україні свої бронеавтомобілі Bushmaster, вони уже у Польщі / 7 фотографий

Окрім 20 бронеавтомобілів Globemaster, Австралія надала й іншу допомогу – зокрема, це військове обладнання та спорядження.

– Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми надсилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми надсилаємо все це, наші бронежилети, і ми також надсилатимемо нашу бронетехніку, наші Bushmasters, — зазначив прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Зазначається, що для всіх Bushmaster знадобиться ще кілька таких вантажних рейсів. До України військова допомога з Австралії надійде найближчим часом.

Фото: Joint Operations Command