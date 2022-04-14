Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо долучився до більшості світових лідерів та погодився зі словами президента США Джо Байдена про вчинення Росією геноциду в Україні.

Про це повідомляє НВ.

Канадський лідер зазначив, що вважає абсолютно правильним, що все більше людей говорять і використовують слово геноцид щодо того, що робить Росія, що зробив Путін.

– Ми бачили це прагнення нападати на мирних жителів, використовувати сексуальне насильство як зброю війни. Це абсолютно неприйнятно, – заявив Трюдо.

Він додав, що Канада була однією з перших країн, яка ініціювала в Міжнародному кримінальному суді процес притягнення російського лідера до відповідальності за його воєнні злочини.