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Канада передала Україні ряд гаубиць М777 та відповідні боєприпаси – Ананд

Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Канада передала Україні ряд гаубиць М777 та відповідні боєприпаси – Ананд

Канада спільно з США передала Україні ряд гаубиць М777 та відповідні боєприпаси.

Про це повідомила у своєму Twitter міністр національної безпеки Канади Аніта Ананд.

На початку цього тижня, Канада оголосила про передачу Збройним силам України важкої артилерії, як того вимагала Україна.

Саме тому Канада разом зі своїми американськими партнерами передає ЗСУ ряд гаубиць M777 та відповідних боєприпасів.

– Оскільки українці борються за захист свого суверенітету, свободи та незалежності, Канада залишається відданою продовжувати надавати Україні військове обладнання, яке їй необхідно для боротьби та перемоги у цій війні, – заявила Ананд.

Легка 155-мм буксирувана гаубиця M777 легша і менша, але потужніша за будь-яку гармату такого роду. M777 забезпечує непрямий вогонь, здатний точно потрапити у ціль на відстані до 30 км.

Крім того, Канада надала Україні значну кількість додаткових протиброньових боєприпасів Carl Gustaf.

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У Канаді також повідомили, що вони перебувають в процесі завершення контрактів на ряд броньованих машин комерційного зразка, які будуть відправлені в Україну найближчим часом.

Повідомляється, що з початку повномасштабної війни, Канада виділила понад $118 млн на військову техніку для України.

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Фото: Dreamstime

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