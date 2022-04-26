Очільниця оборони Німеччини Крістін Ламбрехт підтвердила, що її країна дала згоду на поставку в Україну самохідних броньованих зенітних установок.

Про це вона заявила на зустрічі військових керівників 40 країн на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині.

Ламбрехт також підтвердила плани східноєвропейських союзників надіслати в Україну зброю радянського виробництва, а поті знайти їм заміну, “заповнивши прогалини”.

За її словами, Німеччина разом із США працює над організацією навчань українських військових, яким потрібно навчитися користуватись західними артилерійськими установками.

Вранці 26 квітня газета Spiegel повідомила, що німецький уряд дозволить постачання ЗС України зенітних самохідних установок FlakPz Gepard зі своїх промислових запасів.

FlakPz Gepard призначена для прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей. Вони базуються на шасі, як на танку Leopard, але корпус – з тоншої броні. Вони оснащені двома 35-мм гарматами скорострільністю 550 пострілів за хвилину, кулеметом 7,62-мм MG-3 та двома радарами.

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