Росія припинила постачання газу до Польщі за контрактом із Ямалом.

Про це повідомляє польський портал Onet з посиланням на джерела в урядових колах і в енергетичній компанії PGNiG. Інформацію підтверджує агентство Bloomberg.

На момент публікації російська сторона не повідомляла, чи це є виконанням ультиматуму, яким нещодавно погрожував президент РФ Володимир Путін.

У російському Газпромі припинення постачання заперечують. За їхніми словами, 26 квітня є останнім днем, коли Польща була зобов’язана заплатити за постачання газу за новою схемою, тобто російськими рублями.

Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Путін оголосив, що підписав указ, який наказує закордонним контрагентам Газпрому з так званих недружніх країн з 1 квітня оплачувати російський газ виключно в рублях. Згідно з отриманим листом, вони мають платити за газ у рублях під загрозою “відключення крана”. Більшість країн Європейського Союзу, включно з Польщею та Німеччиною, не погодилися з цим диктатом.

При цьому війна в Україні, розпочата Росією, змушує Південно-Східну Європу шукати нові джерела газу.

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Польська компанія Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo та газотранспортний оператор Gaz-System заявили 22 квітня, що постачання газу польським споживачам досі здійснювалось відповідно до приписів. Вона додала, що у зв’язку із загрозою призупинення постачання російського газу ситуація в PGNiG знаходиться під постійним контролем.

– Ми беремо до уваги різні сценарії та готові до них. Завдяки реалізації державної стратегії диверсифікації джерел постачання газоподібного палива, PGNiG готова отримувати газ з різних напрямків через транспортну інфраструктуру Gaz-System, що послідовно розвивалася протягом багатьох років, – підкреслили компанії.

Уряд Польщі офіційних коментарів на даний момент не давав.

Джерела: Bloomberg, Onet