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Путін завчасно попередив Угорщину про напад на Україну – Данілов

Юля Захарченко редакторка стрічки
Путін завчасно попередив Угорщину про напад на Україну – Данілов

Уряд Угорщини завчасно знав про напад країни-агресора на Україну, оскільки про це посадових осіб попередив президент Росії Володимир Путін.

В ефірі українського інформаційного телемарафону секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що Путін перед повномасштабним вторгненням заявив про свої агресивні наміри.

– Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Що більше, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну, – сказав він.

Так Данілов відповів на запитання про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес.

– Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни, – резюмував секретар РНБО.

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Фото: Офіс президента

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