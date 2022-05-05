Міжнародна донорська конференція у Варшаві зібрала для України $6,5 млрд

Для подолання наслідків повномасштабного вторгнення Міжнародна донорська конференція зібрала для України $6,5 млрд.

Про це 5 травня заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він виступив із заключним словом на конференції донорів та подякував усім, хто долучився до підтримки України.

– Дякую за всі внески, я щойно отримав остаточну цифру. Я дуже радий оголосити, що всі ми змогли мобілізувати $6,5 млрд, – повідомив Матеуш Моравецький.

Прем’єр також додав, що Польща зацікавлена у виділенні українцям ще €100 млн, які буде направлено на гуманітарні потреби.

???????? skutecznie pozyskuje środki dla ????????, a także na systemową pomoc uchodźcom, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w Polsce. Dziękuję @SwedishPM Magdalenie Andersson za współorganizację konferencji donatorów na rzecz ????????, która odbywa się dzisiaj w Warszawie. Razem możemy więcej. pic.twitter.com/MsXtfR12Bv — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 5, 2022

Крім цього, Матеуш Моравецький вкотре нагадав, наскільки важливим є процес подальшого посилення санкцій проти країни-агресора.

– Повне ембарго на російські газ та нафту необхідні. І ми маємо забезпечити конфіскацію російських активів та федеральних резервів. Більше не може бути жодних табу, – підкреслив Моравецький.

Міжнародна конференція донорів для допомоги Україні відбулася 5 травня у Варшаві, столиці Польщі.

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Співорганізатором конференції, окрім Матеуша Моравецього, стала прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерсон. Також на зустрічі був присутній очільник Європарламенту Шарль Мішель.