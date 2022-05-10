9 травня президент США Джо Байден підписав ленд-ліз для України. Історичний документ передбачає безпрецедентну для ХХІ століття допомогу у війні з країною-агресором.

Про підписання ленд-лізу для України ввечері 9 травня повідомили у пресслужбі Білого дому. Повна назва закону – S. 3522 Акт про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року.

Відтепер Америка постачатиме Україні військову техніку та озброєння, гуманітарну та іншу допомогу під час війни. Зазначається, що за усі американські поставки Україна не повинна платити заздалегідь.

Нагадаємо, днями про основні напрямки допомоги США за ленд-лізом для України розповів глава Міноборони Олексій Резніков.

Він повідомив, що левова частка з ленд-лізу для України піде на озброєння: кошти, що залишаться, будуть розподілені на соціально-гуманітарний сектор і товари подвійного призначення.

З початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Україна лише від американських партнерів отримала вже $3,4 млрд, а ще очікується $30 млрд.

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Фото: White House