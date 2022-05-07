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Факти / Україна

США принципово хочуть бути партнерами України у цій перемозі: Резніков про ленд-ліз

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
США принципово хочуть бути партнерами України у цій перемозі: Резніков про ленд-ліз

Ефективність американського закону про ленд-ліз, який Джо Байден, ймовірно, підпише у “сакральний” для росіян День перемоги 9 травня, залежатиме від загальної ситуації на українському фронті.

Про це 7 травня в інтерв’ю телеканалу ICTV повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. Він підкреслив, що в часи Другої світової саме вступ у війну США на боці країн-союзників докорінно змінив усі подальші події та посприяв поразці нацистської Німеччини.

– Ленд-ліз – це ще одне підтвердження прийняття рішення у Білому домі, що вони принципово хочуть бути нашими партнерами у цій перемозі, – заявив Олексій Резніков.

Він зауважив, що повний перелік того, що Штати готові передати Україні у безпрецедентному для ХХІ століття пакеті допомоги, оголосять лише після підписання відповідного указу.

– Левова частка – це саме на озброєння, а решта коштів, дійсно, буде розподілена на фінансування, соціально-гуманітарний сектор, товари подвійного призначення… Головне – це дуже великий об’єм, – зауважив міністр.

Він також додав, що силами ЗСУ було знищено сотні кадрових російських військових із великим досвідом, яких роками готували до війни. Водночас це не набагато зменшує подальші ризики для України.

– У нас досить широка лінія фронту. Після звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини вона зменшилася, але загрози все одно залишаються, і командування це розуміє. Нам буде складно, треба набратися терпіння – ворога дуже багато. У них мало розуму, але їх багато кількісно, – заявив міністр.

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