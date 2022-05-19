Травень, 19 в 8:45

Напередодні Світовий банк оголосив, що планує виділити фінансування суму понад 30 млрд доларів, щоб запобігти глобальній продовольчій кризі через війну Росії в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Світового банку.

Так, гроші будуть виділені на вже наявні та нові проєкти у сільському господарстві, виробництві харчів, соціальному захисті, водопостачанні та іригації.

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– Зростання цін на продовольство спричиняє руйнівний вплив на найбідніші та найуразливіші верстви населення. Для стабілізації ринків дуже важливо, щоб країни прямо зараз зробили чіткі заяви про майбутнє збільшення виробництва у відповідь на вторгнення Росії в Україну, – сказав президент групи Світового банку Девід Малпасс.

За його словами, країни мають узгодити свої дії для збільшення постачання енергоресурсів та добрив, щоб допомогти фермерам збільшити посівні площі та врожайність. Також важливо скасувати політику, яка блокує експорт та імпорт, перенаправлення продовольства на біопаливо тощо.

Світовий банк працює над підготовкою нових проєктів на суму 12 млрд доларів протягом наступних 15 місяців – таким чином реагуючи на кризу продовольчої безпеки.

Більшість ресурсів прямує до Африки та Близького Сходу, Східної Європи, Центральної Азії та Південної Азії.

Наявний портфель Світового банку включає неосвоєні залишки у розмірі 18,7 млрд доларів у проєктах, що безпосередньо пов’язані з питаннями продовольчої безпеки та харчування, що охоплюють сільське господарство та природні ресурси, харчування, соціальний захист та інші сектори. Загалом це становитиме понад 30 млрд доларів на продовольчу безпеку протягом наступних 15 місяців.

Глобальні заходи у відповідь групи Світового банку будуть спрямовані на вирішення чотирьох пріоритетних завдань:

Підтримка виробництва та виробників;

сприяння розширенню торгівлі;

підтримка вразливих домогосподарств;

інвестиції у стійку продовольчу та харчову безпеку.

Світовий банк набув великого досвіду реагування на глобальну кризу цін на продовольство в 2007–2008 роках у рамках тимчасової Програми реагування, яка отримала донорські внески та спрямувала кошти до 49 постраждалих країн.

Джерело: World Bank