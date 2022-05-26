США не зніматимуть санкції з РФ в обмін на розблокування українських портів – Держдеп
Офіційний представник Держдепу США Нед Прайс заявив, що США відкидають пропозиції Росії щодо скасування санкцій в обмін на розблокування доступу до українських портів.
Про це Прайс заявив на брифінгу у Держдепі.
Так, заступник міністра закордонних справ Росії Руденко заявив сьогодні, що РФ може розблокувати українські порти для вивезення зерна в обмін на скасування санкцій щодо російського експорту та фінансового сектора.
Нед Прайс вважає, що російські офіційні особи постійно поширюють брехню та дезінформацію щодо продовольчої безпеки та глобального постачання продовольства.
– Попри ці заяви санкції США не заважають експорту сільськогосподарської продукції з Росії. Річ у тому, що санкції США були спеціально розроблені для дозволу експорту сільгосппродукції та добрив із Росії, – сказав Нед Прайс.
За його словами, інші санкції США не збираються знімати у відповідь на “порожні обіцянки від Росії”.
– Я думаю, що всі мають вагомі підстави для скептицизму, коли ми чуємо різні обіцянки та пропозиції від Росії. Це була, звичайно, та сама країна, яка місяцями стверджувала, що не збирається вторгатися в сусідню країну і вести цю жорстоку війну, – підкреслив спікер Держдепу США.
Він заявив, що саме Росія продовжує дестабілізувати глобальні продовольчі ринки своєю війною, своїми експортними обмеженнями, які підняли вартість харчів у всьому світі.
Спікер Держдепу США нагадав слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, що Росія прагне використовувати як зброю продовольство та енергоресурси, щоб спробувати змусити світ підкоритися їй.
– Ми ніколи не вводили санкції щодо їжі. Ми ніколи не вводили санкції на сільгосптовари із Росії. На відміну від Росії, ми не зацікавлені в тому, щоб використовувати їжу проти тих, хто її потребує. Наші непродовольчі санкції залишаться чинними доти, доки Путін не припинить цю жорстоку війну проти суверенітету України, – рішуче заявив Нед Прайс.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна.