Травень, 21 в 18:55

Країна-агресор Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн сільськогосподарських культур, зокрема зерна. І якщо їх не розблокувати, на світ чекає продовольча криза.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Португалії Антоніу Коштою.

Глава держави уточнив, що паралельно РФ краде та вивозить з України зерно, намагається його продати. Зеленський запевнив, що в української влади є розуміння, куди саме вивозиться вкрадена продукція.

Зараз дивляться

– Росія заблокувала майже всі порти. І всі, скажімо так, морські можливості експорту харчової продукції – нашого зерна, ячменю, соняшника тощо, багато всього… 22 млн тонн сьогодні заблоковано Росією. І, чесно кажучи, вони потихеньку крадуть це зерно з портів і кудись вивозять. Ми знаємо країни, що таке “кудись”, – зазначив Зеленський.

За його словами, над цим питанням зараз працює українське Міністерство закордонних справ.

Зеленський також наголосив на необхідності розблокувати порти в Україні, щоб запобігти харчовій кризі в світі.

– І тому (потрібно, – Ред.) розблокувати ці шляхи, тому що буде криза у світі – друга після енергетичної, яку спровокувала Росія. І зараз вона зробить харчову кризу. Так і буде, якщо ми не розблокуємо для України шляхи, не допоможемо і країнам Африки, і країнам Європи, і країнам Азії, які потребують цих продуктів харчування, – заявив президент.

Зеленський додав, що розблокувати порти можна різними методами: як дипломатичним, так і військовим. А оскільки РФ не погоджується на дипломатію, Україна звертається із запитами щодо відповідної зброї до країн-партнерів.