Польща готова стати офіційним гарантом безпеки України – Дуда

Травень, 30 в 0:13

Польща готова офіційно стати гарантом безпеки України. Інформацію про це підтвердив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю іноземним ЗМІ. За його словами, держава зобов’язана це зробити як країна-сусід.

– Володимир Зеленський питав мене, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що, як сусіди, ми просто зобов’язані. Якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки та миру, коли війна завершиться, і умови мирного договору будуть ухвалені, то Польща братиме участь у цьому, – вважає Анджей Дуда.

Президент Польщі висловив впевненість, що його країна вкладає великі гроші для посилення спроможностей власної армії. На його думку, скоро Польща стане настільки могутньою у військовому плані, що країна-агресор Росія почне боятись напасти на державу.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Зараз дивляться

Серед країн-гарантів своєї безпеки Україна хоче бачити держави, які є постійними членами Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй (зокрема, Велику Британію, Китай, США, Францію), а також Німеччину, Туреччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль та Індію.