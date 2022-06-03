Червень, 03 в 0:50

Група нафтовидобувних країн ОПЕК+ погодилася більш значне збільшення поставок, ніж планувалося на липень і серпень.

Як зазначає у своїй публікації New York Times, при цьому ціни на нафту продовжують і надалі зростати.

На таке рішення нафтовидобувних країн відреагував Білий дім, який привітав збільшення обсягів видобутку як дипломатичний прорив після кількох місяців лобіювання близькосхідних нафтових гігантів з метою збільшення виробництва для ослаблення цінового тиску.

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Пізніше адміністрації президента США заявили, що президент Джо Байден відвідає Саудівську Аравію, яка фактично очолює ОПЕК+ цього місяця.

– Його поїздка може означати відлигу у відносинах між Байденом і саудівським кронпринцем Мухаммедом бін Салманом, після того як президент поклявся перетворити Саудівську Аравію на державу-“вигнанця” під час виборчої кампанії 2020 року через вбивство критика саудівського уряду, – пише видання.

Новини про поїздку свідчать про те, що президент США тепер прагне працювати із саудівцями по цілій низці напрямків, включаючи стримування зростаючих цін на пальне, оскільки інфляція стає головною проблемою для Джо Байдена та Демократичної партії на проміжних виборах.

Однак неясно, як далеко Саудівська Аравія готова чи здатна просунутися, щоб допомогти Байдену у питанні цін на нафту, наголошує видання. Кількість додаткової сирої нафти, яку ОПЕК+ зобов’язалася виробити 3 червня, навряд чи призведе до зниження цін на бензин. Насправді ціна на нафту зросла після оголошення групи нафтовидобувних країн.

Після відеоконференції в ОПЕК заявили, що збільшить видобуток на 648 тис. барелів на день у липні, а потім ще раз у серпні, що приблизно на 50% більше щомісячного підвищення, встановленого в рамках програми минулого року. По суті ОПЕК+ робить так, що три місяці запланованого підвищення видобутку стискаються до двох місяців.

Але не очікується, що країни-члени ОПЕК+ зможуть збільшити обсяги видобутку, коли настане час. Багато виробників вже вичерпали додаткові виробничі потужності. Тільки Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати та ще одна чи дві країни можуть додати видобуток нафти.

– Весь видобуток, який вони додадуть, ризикує бути нівельованим тим, що відбувається в Росії. Російське виробництво скорочується внаслідок західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну, – пише видання.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, Росія виробляє приблизно на 15 відсотків менше, ніж заплановані на липень 10,8 мільйона барелів на день. Цього року очікується подальше зниження обсягів видобутку в Росії, оскільки набирає чинності рішення Європейського союзу припинити закупівлю більшої частини російської нафти.

– Хоча обсяг додаткової нафти не буде великим, деякі аналітики вважають, що той факт, що ОПЕК+ готова відійти від колишньої практики, може стати початком прориву, який призведе до більшої співпраці з боку Саудівської Аравії та інших країн, таких як Об’єднані Арабські Емірати, у міру того, як санкції знижуватимуть видобуток у Росії, – пише NYT.

Донедавна ці країни наполягали на тому, що вони не можуть відступити від графіка, узгодженого ОПЕК+ у липні минулого року. Перерва настала після дипломатичної роботи Амоса Хохштейна, посланника адміністрації Байдена з енергетики та інших дипломатів.

– Це більш важливо з погляду політичного сигналу, ніж фактична кількість барелів, – сказав голова відділу макроекономічних досліджень нафти та газу в дослідницької компанії Enverus Білл Фаррен-Прайс.

За його словами, це говорить про те, що Саудівська Аравія “може бути більш готовою до збільшення поставок”, оскільки санкції ще більше скорочують російське виробництво.

В умовах зростаючих обмежень на видобуток та експорт Росії відбувається розбудова світового енергетичного ринку. Саудівці та інші члени ОПЕК+, які мають додаткові обсяги видобутку нафти, можуть отримати зиск. З іншого боку, на думку деяких аналітиків, навіть Саудівська Аравія та Об’єднані Арабські Емірати, можливо, наближаються до межі того, скільки вони можуть добувати нафти.

– Ми вважаємо, що на ОПЕК покладається дуже великий тягар, щоб компенсувати економічні збитки від війни за участю Росії, величезного експортера сировини, – написала в записці для клієнтів після засідання аналітик RBC Capital Markets Хеліма Крофт.

Саудівці також намагаються покращити свої стосунки з адміністрацією Джо Байдена. Але Ер-Ріяд, схоже, також не хоче розривати свій п’ятирічний союз із нафтових питань із Москвою, який є одним із лідерів ОПЕК+.

Ціни на нафту, які впали приблизно на 3 відсотки перед зустріччю, оскільки трейдери очікували значного збільшення видобутку, змінили напрямок після оголошення ОПЕК+, при цьому американська нафта марки West Texas Intermediate зросла більш ніж на 1 відсоток, приблизно до $117 за барель.

Проте рішення ОПЕК+ отримало схвалення з боку Білого дому.

– Сполучені Штати вітають ухвалене сьогодні важливе рішення ОПЕК+ про збільшення поставок більш ніж на 200 тис. барелів на день у липні та серпні на основі нових ринкових умов, – йдеться у заяві прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

Якщо досі саудівці відмахувалися від прохань збільшити постачання нафти, звалюючи високі ціни на геополітику та нестачу переробних потужностей, то тепер, на думку аналітиків, вони можуть бути стурбовані тим, що на горизонті маячить реальний дефіцит, який може завдати шкоди світовій економіці та скоротити попит.

До серпня ОПЕК+, по крайнього заходу теоретично, повернеться до допандемійного рівня виробництва. Аналітики кажуть, що цей момент може стати для організації можливістю переглянути такі питання, як квоти на видобуток або роль Росії в організації.

У 2016 році саудівці запросили Росію до Організації країн-експортерів нафти, тому що вона була одним із трьох найбільших світових виробників, поряд із Саудівською Аравією та США. Тепер, через вторгнення в Україну, “дні Росії як енергетичної наддержави йдуть на спад”, сказав у недавньому інтерв’ю історик енергетики Деніел Єргін.

З іншого боку, деякі аналітики кажуть, що саудівці надто багато вклали у свої відносини з Росією, щоби відмовитися від них.

– Вони не збираються відмовлятися від Росії, – сказала глава відділу нафтових ринків у дослідницькій компанії Energy Aspects Амріта Сен, говорячи про саудівців.

На його думку, Саудівська Аравія робить це на прохання США.

Зазначимо, що цього тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров перебуває з візитом в Ер-Ріяді, де зустрічається зі своїми колегами із Саудівської Аравії та ОАЕ. Вони підтвердили свою згоду продовжувати співпрацю у рамках ОПЕК+.