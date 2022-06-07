До Польщі прибув вантажний літак, після оголошення Лондона про передачу РСЗО – ЗМІ

Червень, 07 в 15:23

Британський вантажний літак C-17 Globemaster III приземлився в аеропорту Жешува. Про це повідомляють польські та українські ЗМІ.

Вони зазначають, що саме знаходиться на борту – невідомо, але є припущення що на ньому можуть бути анонсовані для України багатоствольні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

За інформацією британської BBC, солдати, які воюють в Україні, отримають у першому пакеті три комплекти реактивних систем залпового вогню.

Зараз дивляться

Повідомлення про те, що Велика Британія надасть Україні ракети М270, з’явилося в понеділок, 6 червня. Система РСЗВ дозволяє точно вражати цілі на відстані до 80 км. На британських полігонах українські військовослужбовці пройдуть підготовку до експлуатації.

— Велика Британія передасть Україні реактивні системи залпового вогню, щоб допомогти країні захистити себе від російської агресії. Разом із РСЗВ Велика Британія також поставить боєприпаси M31A1, — йшлося в офіційному повідомленні відомства.

Літак C-17 Globemaster III може перевозити до 75 тонн вантажу. Зазначається, що інформація про РСЗВ достовірна, то цей гігант міг перевезти три таких комплекти ракет РСЗВ.

Раніше Міноборони Великої Британії повідомило, що Лондон направить Україні РСЗВ M270 у відповідь на запит Києва щодо постачання високоточної зброї великої дальності.

Джерело: Rzecpospolita, Інтерфакс-Україна