Червень, 02 в 8:35

Велика Британія направить в Україну реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, які здатні вражати цілі на відстані 80 кілометрів.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на заяву міністра оборони Сполученого Королівства Бена Воллеса.

За його словами, пускові установки M270 значно збільшать можливості українських збройних сил.

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– Велика Британія підтримує Україну і взяла на себе провідну роль у постачанні її героїчним військам життєво важливої зброї, яка потрібна для захисту своєї країни, – сказав Воллес.

Він зазначив, що у міру того, як змінюється тактика Росії, має змінюватись і підтримка України.

– Ці високоефективні реактивні системи залпового вогню дозволять нашим українським друзям краще захистити себе від жорстокого застосування Росією далекобійної артилерії, яку путінські сили без розбору запускали для знищення міст, – додав міністр оборони.

У британському уряді заявили, що українські військові пройдуть навчання на цих пускових установках.

Нагадаємо, що прем’єр Британії Борис Джонсон звернувся до президента США Джо Байдена із проханням підписати план постачання Україні РСЗВ американського виробництва M270 протягом кількох тижнів.

Адміністрація президента США підтвердила передачу Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги.