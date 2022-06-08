Червень, 08 в 1:13

У доповіді Європейського парламенту про вплив агресії Росії на спільну безпекову та оборонну політику Євросоюзу, яку планують затвердити 8 червня, рекомендуватиметься лідерам Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство.

Про це пише Укрінформ із посиланням на заяву голови комітету ЄП із закордонних справ Девіда Маккалістера.

– Рекомендуємо надати Україні зброю і все обладнання відповідно до потреб, що були висловлені українською владою, та надати країні статус країни-кандидата як чіткий політичний сигнал солідарності з мужнім народом України, – сказав він.

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З його слів випливає, що автори доповіді, зокрема, рекомендують збільшити моніторинг застосування санкцій ЄС, що “зміцнить спроможність Єврокомісії з імплементації обмежувальних заходів”.

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Девід Маккалістер додав, що Європарламент, як і раніше, підтримує збільшення ефективності загальної політики Євросоюзу з безпеки та оборони, ситуація з чим лише загострилася після повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Таким чином, європарламентарі пропонують запровадити наступні заходи:

пришвидшення імплементації Стратегічного компаса ЄС, зокрема, в частині розвитку оперативних спроможностей сил швидкого розгортання ЄС;

переглянути та зміна напрямку місій та операцій Євросоюзу в рамках Спільної політики з безпеки й оборони. Адаптація безпеки й оборони ЄС до нової геополітичної реальності, в тому числі, для надання належної підтримки урядам України й Молдови;

пришвидшення роботи над третьою Спільною декларацією ЄС-НАТО;

перегляд політики Євросоюзу щодо сусідства для того, щоб оцінити вплив агресії РФ на співробітництво в межах Східного партнерства та на посилення політики розширення ЄС;

надати Європарламенту долученість до належної імплементації спільної зовнішньої та безпекової політики та спільної політики з безпеки й оборони;

забезпечити спільну політику з безпеки й оборони Євросоюзу належними фінансовими ресурсами для підвищення її ефективності та надійності.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Європейська Комісія, найімовірніше, надасть позитивний висновок щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.