Червень, 07 в 22:27

Офіс президента вважає, що висновок Єврокомісії щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС буде позитивним.

Про це розповів радник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наступного тижня буде висновок Єврокомісії щодо опитувальника, заповненого Україною, щодо надання статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

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– Від цього рішення буде залежати наступне рішення на Європейській раді, яке відбудеться 23-24 червня цього року. У нас є всі підстави, що рішення Європейської комісії буде позитивним, адже ЄК має понад 5 тис. сторінок відповідей України на ці запитання, які були в опитувальнику. Європейська комісія задоволена рівнем наших відповідей, про це говорила Урсула фон дер Ляєн і президенту України, і говорила про це публічно… Тому маємо всі підстави вважати, що висновок ЄК буде позитивним, а далі рішення залежить від держав-членів Європейського Союзу, – сказав він.

За його словами, Євросоюз може надати своєрідні “домашні завдання” Україні. Як приклад, Ігор Жовква навів одну з умов ЄС, за якою Україні необхідно привести українське законодавство у відповідність до законодавства Євросоюзу.

Головним, за його словами, у висновку буде, чи відповідає Україна наразі політичним та економічним критеріям членства, так званим копенгагенським критеріям.

– Після того, як Україна отримає статус кандидата, треба буде сісти та обговорити нашу стратегію руху в ЄС. Вона, безумовно, буде залежати від України, адже Україна муситиме виконати “домашнє завдання”, продовжити реформи, але це також буде залежати від держав-членів (ЄС, – Ред.), які далі прийматимуть рішення, наприклад, про початок переговорів про вступ, – сказав Жовква.

За його словами, українська влада зараз концентрується на отриманні Україною саме статусу кандидата.

Ігор Жовква пояснив, що статус кандидата ЄС надасть Україні певний “знак якості”, який формально означатиме, що Україна вже входить до умовного “кола європейської родини”. Крім того, країни ЄС, які будуть надавати кошти Україні на відновлення після війни, будуть знати, що ці кошти йдуть в Євросоюз.