Росія хоче спровокувати світовий голод, щоб вдарити по економіці союзників України – Єрмак

Червень, 12 в 12:33

Російська Федерація готує світову продовольчу кризу та хоче використовувати масштабний голод як зброю. План Кремля спрямований на те, щоб розпочалась хвиля біженців з Близького Сходу та Африки до країн Євросоюзу, спровокувавши удар по економіці союзників України.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що зараз російські солдати блокують українські порти, знищують наш врожай, займають значні території на Півдні України та крадуть наше зерно.

– Світовий голод хочуть використовувати як зброю. Я неодноразово казав, що Росія готує продовольчу кризу, яка здатна запустити ланцюжок інших криз у світі. Історик Тімоті Снайдер підтверджує низку застережень, про які я раніше говорив. План голоду Путіна націлений на те, щоб вдарити по економіці наших союзників, – переконаний глава Офісу президента.

На думку Єрмака, на тлі можливих голодних бунтів Росія намагатиметься шантажувати світ, звинувачуватиме Україну, вимагатиме визнання тимчасово окупованих територій та зняття запроваджених санкцій проти РФ.

Зараз дивляться

Кремль намагається знищити нашу державу як експортера та гаранта світового продовольчого благополуччя. Росія хоче спровокувати масштабний Голодомор для шантажу світу та припинення підтримки України. Єрмак вважає, що потрібні зелені коридори для розблокування українських портів та вивезення нашого зерна.

Глава Офісу президента переконаний, що для гарантії Україні потрібне нове озброєння та протикорабельні ракети, а також не може бути жодних поступок у питанні санкцій проти Росії.