Лише Україна має визначати умови миру у конфлікті з РФ – Берлін

Червень, 15 в 19:41

Ніхто не має права давати поради Україні та диктувати умови встановлення миру для завершення війни з Росією, заявив на брифінгу речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

– Канцлер Шольц неодноразово підкреслював: Україна вирішує самостійно, якого рішення в цьому конфлікті з Росією вона прагне. І ніхто ззовні не може давати їй поради, – наголосив він.

На його думку, умови миру мають бути ухвалені для суспільства, президента, уряду та парламенту України, а вимоги з боку інших країн є недоречними.

Гебештрайт також запевнив, що підтримка України з боку Німеччини є багатосторонньою і охоплює фінансову, гуманітарну та військову сфери.

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Водночас точну дату візиту канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва, який ніби планується цього тижня, речник федерального уряду Німеччини не називав. Він може відбутися 16 червня спільно з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єром Італії Маріо Драгі.

До речі, Макрон, якого постійно критикують за неоднозначну підтримку України у війні з РФ, сьогодні заявив, що Києву у підсумку доведеться вести переговори з Москвою, щоб завершити цей конфлікт.