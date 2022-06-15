Макрон заявив, що Зеленському “у підсумку доведеться” вести переговори з РФ

Червень, 15 в 14:43

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україні у підсумку доведеться провести переговори з Російською Федерацією, щоб завершити війну.

Про це він заявив під час свого візиту на військову базу НАТО Міхаїлу Когальнічану у Румунії.

— Українському президенту та його чиновникам доведеться вести переговори з Росією, – сказав Макрон, виступаючи перед військовослужбовцями.

Президент Франції додав, що “ми, європейці, теж будемо за столом переговорів”.

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— Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжити переговори, – сказав він.

Коли Макрона запитали про його неоднозначні заяви, що “Путіна не слід принижувати”, він відповів, що “Франція з першого дня чітко сказала, що Росія є агресором”.

В межах своєї поїздки Макрон має відвідати також Молдову, де зустрінеться з президентом Маєю Санду. Раніше з неофіційних джерел повідомлялося про візит Макрона до Києва.

Зазначалося, що він може відбутися 16 червня спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

Президент Франції нещодавно піддався критиці з боку України та її східноєвропейських союзників за неоднозначну підтримку Києва у протистоянні агресії РФ. Зокрема, Макрон говорив про уникнення “приниження Путіна”.