У Німеччині вважають скорочення Росією поставок газу “політичним рішенням”

Червень, 15 в 18:57

Міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що скорочення постачання газу Газпромом через Північний потік-1 є “політичним рішенням РФ”, а не технічною проблемою, як стверджує російський енергетичний гігант.

У вівторок, 14 червня, Газпром заявив, що скорочує добовий потік природного газу через Північний потік-1 на 40%, посилаючись на затримку повернення відремонтованих компресорних установок німецькою компанією Siemens.

На запитання під час пресконференції, чи вважає він правдивим пояснення Газпрому, Габек сказав:

Зараз дивляться

— У мене склалося враження, що те, що сталося вчора, є політичним рішенням, а не рішенням, яке може бути виправдано з технічної точки зору.

Політик додав, що ремонтні роботи на газопроводі, які мали б “відповідний” вплив на постачання, не повинні були проводитися Siemens до осені і в будь-якому випадку не вплинуть на 40% постачань.

Уряд Німеччини наполягає на тому, що через скорочення постачання газу дефіциту не виникне, хоча експерти попереджають, що обмежений потік може вплинути на план країни щодо заповнення своїх резервуарів на зиму.

14 червня Газпром заявив, що постачання газу через Північний потік можуть бути забезпечені обсягом до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн куб. м на добу).