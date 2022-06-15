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Україна підписала контракт на постачання боєприпасів з польською компанією

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Польща Україна
Фото: Depositphotos

Польська оборонна технологічна компанія Mesko SA має намір постачати Україні широкий спектр боєприпасів різного калібру. Представники підприємства вже підписали відповідний договір з державною компанією Укрспецекспортом, що входить до держконцерну Укроборонпром.

За даними Mesko SA, документ підписали у присутності заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та президента материнської для Mesko групи Polska Grupa Zbrojeniowa Себастіана Хвалека. Інші подробиці угоди сторони поки не розголошують.

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Компанію Mesko SA створили у 1924 році як завод для виробництва боєприпасів. Зараз вона стала однією з провідних оборонних компаній для створення боєприпасів та ракет.

За даними компанії, Mesko SA – це виробник товарів та комплектувальних деталей світового класу для всіх типів боєприпасів і ракет Збройних сил Польщі. Компанію визнали постачальником озброєння для армії країн-членів НАТО.

Раніше в Укроборонпромі повідомили про інший договір на купівлю броньованих машин для Збройних сил України.

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