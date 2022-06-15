Україна підписала контракт на постачання боєприпасів з польською компанією

Червень, 15 в 17:34

Польська оборонна технологічна компанія Mesko SA має намір постачати Україні широкий спектр боєприпасів різного калібру. Представники підприємства вже підписали відповідний договір з державною компанією Укрспецекспортом, що входить до держконцерну Укроборонпром.

За даними Mesko SA, документ підписали у присутності заступника міністра оборони України Дениса Шарапова та президента материнської для Mesko групи Polska Grupa Zbrojeniowa Себастіана Хвалека. Інші подробиці угоди сторони поки не розголошують.

W dniu dzisiejszym w obecności Prezesa PGZ Sebastiana Chwałka i Wiceministra Obrony Narodowej Ukrainy, Zarząd MESKO podpisał z UKRSPECEXPORT porozumienie dotyczące szerokiej gamy amunicji różnych kalibrów. Kolejny sukces eksportowy PGZ S.A. #Eurosatory2022 pic.twitter.com/2Uy4yweN5O — MESKO S.A. (@PGZ_MESKO_SA) June 15, 2022

Зараз дивляться

Компанію Mesko SA створили у 1924 році як завод для виробництва боєприпасів. Зараз вона стала однією з провідних оборонних компаній для створення боєприпасів та ракет.

За даними компанії, Mesko SA – це виробник товарів та комплектувальних деталей світового класу для всіх типів боєприпасів і ракет Збройних сил Польщі. Компанію визнали постачальником озброєння для армії країн-членів НАТО.

Раніше в Укроборонпромі повідомили про інший договір на купівлю броньованих машин для Збройних сил України.