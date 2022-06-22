Німеччина передасть Україні три системи Mars II і навчить солдатів ними користуватися
Німецькі військові планують навчити українських солдатів користуватися реактивною системою залпового вогню Mars II.
Про це в парламенті заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. За її словами, навчання, яке проводитиметься в Німеччині, може розпочатися вже наступного тижня.
Ламбрехт додала, що після завершення інструкцій розпочнеться постачання системи озброєння Mars II.
Німеччина, як і Велика Британія, надасть Україні три такі системи. А США поставлять чотири установки Mars II для боротьби з окупантами.
Зазначимо, що Mars II – це німецька РСЗВ (реактивна система залпового вогню), яка поповнила озброєння Бундесверу у 1990 році.
- Маса – 26,6 т, довжина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, висота – 2,59 м, кліренс – 45 см.
- Шасі – гусеничне на базі американської БМП M2 Bradley.
- Екіпаж – 3 особи.
- Двигун – 8-циліндровий дизель Cummins VTA-903 потужністю 500 л.
- Максимальна швидкість на шосе – 64 км/год, по пересіченій місцевості – 48 км/год, із запасом ходу 480 км.
- Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет – два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.
- Європейський варіант M270 оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.
- Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.
Раніше уряд Німеччини оприлюднив список зброї та техніки, яку передасть Україні. Як йдеться у повідомленні влади ФРН, Берлін планує наблизити процедуру публікації подібних даних до практики, яку проводять країни-союзники, зокрема США.
Перелік містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу.