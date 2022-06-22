Червень, 22 в 17:39

Німецькі військові планують навчити українських солдатів користуватися реактивною системою залпового вогню Mars II.

Про це в парламенті заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. За її словами, навчання, яке проводитиметься в Німеччині, може розпочатися вже наступного тижня.

Ламбрехт додала, що після завершення інструкцій розпочнеться постачання системи озброєння Mars II.

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Німеччина, як і Велика Британія, надасть Україні три такі системи. А США поставлять чотири установки Mars II для боротьби з окупантами.

Зазначимо, що Mars II – це німецька РСЗВ (реактивна система залпового вогню), яка поповнила озброєння Бундесверу у 1990 році.

Маса – 26,6 т, довжина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, висота – 2,59 м, кліренс – 45 см.

Шасі – гусеничне на базі американської БМП M2 Bradley.

Екіпаж – 3 особи.

Двигун – 8-циліндровий дизель Cummins VTA-903 потужністю 500 л.

Максимальна швидкість на шосе – 64 км/год, по пересіченій місцевості – 48 км/год, із запасом ходу 480 км.

Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет – два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.

Європейський варіант M270 оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.

Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.

Раніше уряд Німеччини оприлюднив список зброї та техніки, яку передасть Україні. Як йдеться у повідомленні влади ФРН, Берлін планує наблизити процедуру публікації подібних даних до практики, яку проводять країни-союзники, зокрема США.

Перелік містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу.