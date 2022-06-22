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Німеччина передасть Україні три системи Mars II і навчить солдатів ними користуватися

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
РСЗВ Mars II
Фото: Getty Images

Німецькі військові планують навчити українських солдатів користуватися реактивною системою залпового вогню Mars II.

Про це в парламенті заявила міністерка оборони Крістіне Ламбрехт. За її словами, навчання, яке проводитиметься в Німеччині, може розпочатися вже наступного тижня.

Ламбрехт додала, що після завершення інструкцій розпочнеться постачання системи озброєння Mars II.

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Німеччина, як і Велика Британія, надасть Україні три такі системи. А США поставлять чотири установки Mars II для боротьби з окупантами.

Зазначимо, що Mars II – це німецька РСЗВ (реактивна система залпового вогню), яка поповнила озброєння Бундесверу у 1990 році.

  • Маса – 26,6 т, довжина – 6,97 м, ширина – 2,94 м, висота – 2,59 м, кліренс – 45 см.
  • Шасі – гусеничне на базі американської БМП M2 Bradley.
  • Екіпаж – 3 особи.
  • Двигун – 8-циліндровий дизель Cummins VTA-903 потужністю 500 л.
  • Максимальна швидкість на шосе – 64 км/год, по пересіченій місцевості – 48 км/год, із запасом ходу 480 км.
  • Пускова установка являє собою 12 склопластикових напрямних для ракет – два одноразові бокси по шість ракет. Усі 12 ракет можуть бути випущені за 60 секунд.
  • Європейський варіант M270 оснащений новою системою управління вогнем EFCS (European Fire Control System), розробленою Airbus Defence and Space.
  • Залежно від типу боєприпасу дальність ураження мети становить 38-300 км.

Раніше уряд Німеччини оприлюднив список зброї та техніки, яку передасть Україні. Як йдеться у повідомленні влади ФРН, Берлін планує наблизити процедуру публікації подібних даних до практики, яку проводять країни-союзники, зокрема США.

Перелік містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги, куди входять поставки із запасів Бундесверу.

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Джерело: CNN
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