РСЗВ HIMARS вже в Україні – заступниця держсекретаря США

Червень, 22 в 19:08

Ракетно-артилерійські системи HIMARS вже в Україні. Про це повідомила заступниця держсекретаря США Венді Шерман в інтерв’ю Atlantic Council.

Вона наголосила, що це дозволить захищатися Україні “більш змістовно”. Вона зазначила, що з 24 лютого, коли Росія безцеремонно розв’язала повномасштабну війну проти України, підтримка Вашингтоном Києва склала $5,6 млрд.

Шерман уточнила, що загалом адміністрація Байдена виділила $6,3 млрд на підтримку України. А з моменту вторгнення РФ у 2014 році сума склала $8,3 млрд.

Зараз дивляться

— Тому ми продовжуємо надавати допомогу в безпеці. І ця дуже важлива система РСЗВ HIMARS зараз в Україні і дасть їй можливість захищатися більш суттєвими та надійними методами, – сказала Шерман.

Вона наголосила, що Сполучені Штати будуть “працювати з Україною, працювати з Європою, працювати з союзниками у всьому світі, щоб допомогти Україні захистити себе та визначити своє власне майбутнє”.

— Наша мета дійсно проста: ми хочемо бачити демократичну, незалежну, суверенну та квітучу Україну із засобами для стримування та захисту від подальшої агресії. Це наша мета.

1 червня адміністрація президента США підтвердила передання Україні РСЗВ HIMARS та боєприпасів до них в межах нового пакету військової допомоги. Реактивні системи залпового вогню HIMARS здатні вражати цілі на відстані до 80 км.

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що до пакету увійшли ракетні системи, оскільки Україна пообіцяла не використовувати їх для ударів по території Росії.

Джерело: Atlantic Council